Ρουμπέν Πέρεθ για Γιάννη Παπαδημητρίου: «Με άφησε εκτός ομάδας, έλεγε ότι ήταν απόφαση του προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά ήξερα ότι ήταν ψέματα»

Ο Ρουμπεν Πέρεθ στο παρελθόν είχε αναφερθεί αρκετές φορές σε κάποιο πρόσωπο από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που ευθυνόταν για την απομάκρυνσή του από το σύλλογο. Στην ισπανική εκπομπή στο youtube «Frontal Rojo» ανέφερε για πρώτη φορά το όνομα του Γιάννη Παπαδημητρίου, μιλώντας για ένα περιστατικό που είχε συμβεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας του Παναθηναϊκό με τον Άρη της σεζόν 2023-24.

Χαρακτηριστικά, ο Ρουμπέν Πέρεθ ανέφερε, ότι ο Γιάννης Παπαδημητρίου του πήρε το περιβραχιόνιο πριν την έναρξη του τελικού στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στη συνέχεια, κατηγόρησε ανοιχτά τον τεχνικό διευθυντή των πρασίνων πως αυτός ευθύνεται για την απομάκρυνσή του από το σύλλογο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ρουμπέν Πέρεθ

«Δεν το έχω σχολιάσει, αλλά εντάξει, θα μιλήσω λίγο. Δεν θέλω να αποφύγω αυτό το θέμα, αλλά θα πω πώς ήταν. Εκείνος ο αγώνας με τον Άρη, ο τελικός Κυπέλλου. Εγώ ήμουν αρχηγός και όταν φτάσαμε, πήγαμε από το ξενοδοχείο στα αποδυτήρια. Αφήνω το νεσεσέρ μου, το σακίδιό μου, όλα τα πράγματά μου εκεί. Τη σημαία, το περιβραχιόνιο, όλα. Βγαίνω μετά έξω στον αγωνιστικό χώρο, μένω λίγο με τους συμπαίκτες μιλώντας για το γήπεδο. Όταν γύρισα ξανά στα αποδυτήρια, δεν υπήρχε τίποτα στη θέση μου. Ούτε η σημαία ούτε το περιβραχιόνιο.

Τα είχαν βάλει σε έναν άλλον συμπαίκτη. Αναρωτήθηκα, τι γίνεται εδώ; Τότε βγαίνω έξω και ρωτάω τι συνέβη και μου είπαν ότι ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο τεχνικός διευθυντής. Και του είπα «τι έγινε;». Μου λέει «Α, Ρούμπεν, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ ο αρχηγός». Και του είπα ότι, εντάξει, ό,τι και να ήταν, ήταν η τελευταία φορά που άγγιξε την προσωπική μου θέση. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχηγός, η δουλειά του ήταν έξω από τα αποδυτήρια και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει εκεί. Αλλά δεν μπορούσε να πειράξει κάτι τόσο προσωπικό, όπως τα αποδυτήρια.

Την επόμενη χρονιά, με άφησε εκτός ομάδας. Άρχισε να λέει ότι ήταν απόφαση του προπονητή, αλλά ήταν ψέματα γιατί το ήξερα. Ο προπονητής ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο. Του είπα «εντάξει, αν είναι απόφαση του προπονητή, σε τρεις – τέσσερις μήνες όταν τον διώξουν θα επιστρέψω στην ομάδα, σωστά;». Σε τρεις μήνες τον έδιωξαν, αλλά εγώ δεν γύρισα ποτέ στην ομάδα. Αυτό λοιπόν συνέβη και με κράτησε εκτός ομάδας όλη τη χρονιά και έκανα προπονήσεις μόνος μου.

Έπαιξα 120 αγώνες σε 3 χρόνια, ήμουν ο αρχηγός, πάντα τους σεβόμουν όλους. Κανείς στο σύλλογο δεν μπορεί να πει κακή κουβέντα για μένα. Οπότε, λοιπόν, ναι, εκείνη τη στιγμή περίμενα μια διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και είναι ένα ακόμη βήμα στην καριέρα μου. Προσπαθώ να το ξεχάσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι σου μένει ένα αγκάθι μέσα σου γιατί δεν είναι σωστοί τρόποι».