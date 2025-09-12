Ρούντι Φερνάντες: «Η Τουρκία μπορεί να κερδίσει την Ελλάδα και να πάρει το χρυσό»

Ο Ρούντι Φερνάντες κλήθηκε να σχολιάσει τον ημιτελικό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία για το Eurobasket.

Ο παλαίμαχος Ισπανός μπασκετμπολίστας έκανε δηλώσεις στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Αναντολού» και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία έχει όλα τα φόντα να κερδίσει την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και να κατακτήσει, μάλιστα, το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Τουρκία παίζει πολύ καλά. Πριν από δύο εβδομάδες, όταν παρακολούθησα τον πρώτο αγώνα της Τουρκίας εναντίον της Λετονίας, έγραψα στο Twitter ότι έπαιζαν πολύ καλά. Τώρα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στον τελικό. Θα έχουν έναν σημαντικό αγώνα εναντίον της Ελλάδας, αλλά αποδίδουν πολύ καλά. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει την ευκαιρία να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Δεν θα ήταν έκπληξη.

Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Έχουν μια καλή ομάδα παικτών. Έχουν έναν επιτυχημένο προπονητή. Ξέρουν πώς να παίζουν τέτοιου είδους αγώνες. Έχουν έμπειρους παίκτες όπως ο Λάρκιν και ο Όσμαν. Κατά τη γνώμη μου, σίγουρα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο», τόνισε ο Ισπανός παλαίμαχος άσος στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Αναντολού».

Όσο για τον Εργκίν Αταμάν είπε: «Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός και ανταγωνιστικός προπονητής. Μιλάω μερικές φορές με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Αταμάν. Ο Χουάντσο έκανε μια από τις καλύτερες χρονιές του την περασμένη σεζόν. Πιθανότατα το πέτυχε αυτό χάρη στο ότι ήταν κοντά σε έναν προπονητή όπως ο Αταμάν. Ο Αταμάν κέρδισε τρεις Ευρωλίγκες. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής και έχει την ευκαιρία να πετύχει σπουδαία πράγματα με την εθνική του ομάδα. Τον σέβομαι πολύ».

Αναφερόμενος στις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών του Eurobasket, είπε: «Η Τουρκία παίζει πολύ καλά. Είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Έχουν έναν έμπειρο και επιτυχημένο προπονητή. Η Ελλάδα είναι το ίδιο. Νομίζω ότι η Φινλανδία είναι μια δύσκολη ομάδα για να νικήσεις. Είναι μια καλή ομάδα. Έχουν έναν εξαιρετικό προπονητή. Όλοι οι παίκτες γνωρίζουν τους ρόλους τους. Ο Μάρκανεν παίζει εξαιρετικά. Αλλά παίζουν πολύ καλά παιχνίδια, όχι μόνο ως παίκτες, αλλά και ως ομάδα. Η Φινλανδία είναι μια από τις αγαπημένες μου ομάδες. Τρέχουν και παίζουν πολύ έξυπνα με ένα διαφορετικό είδος επιθετικότητας. Η Γερμανία έχει επίσης την ευκαιρία να κερδίσει αυτό το τουρνουά. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Όταν κοιτάς το ρόστερ τους, είναι από τα καλύτερα στο Ευρωμπάσκετ».