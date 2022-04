Απίστευτη είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Ρούντι Γκομπέρ να πέφτει… θύμα μελισσών λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των Γιούτα Τζαζ με τους Ντάλας Μάβερικς.

Οι δύο ομάδες δίνουν το κρίσιμο Game 6 στα play off, με τους “μορμόνους” να βρίσκονται μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό, αλλά ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο ματς.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τον Γκομπέρ τσίμπησαν μέλισσες από μελίσσι που έχει στο σπίτι του, με αποτέλεσμα η μύτη του να έχει πρηστεί, αλλά να μην τον εμποδίζει να δώσει το “παρών” στο παιχνίδι με τους Μάβερικς.

Rudy Gobert got stung on the nose by a bee from the hive he owns at his house. There’s some swelling, but he can see fine. “There were seven guys, and I was the only who came out,” he joked to open his media availability.