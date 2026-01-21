Σακίλ Ο’ Νιλ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι καλύτερος από εμένα στα prime μου»

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ μιλώντας «The Big Podcast with Shaq» εκθείασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας ότι είναι καλύτερος από τον ίδιο στα prime του.

Ο Αντετοκούνμπο είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Ο’ Νιλ και στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι ο «Greek Freak» είναι ό,τι πλησιέστερο έχει υπάρξει σε αθλητή στον εαυτό του. Τώρα, εξέλιξε αυτήν την ατάκα αναφέροντας ότι είναι καλύτερος από αυτόν.

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά θα έλεγα ο Γιάννης. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από την εποχή που έπαιζα εγώ και αυτό είναι που όλοι θέλουμε, την εξέλιξη. Αν παίζεις μπάσκετ, πρέπει να κλέβεις όλα τα στοιχεία από τον αγαπημένο σου παίκτη», με έναν εκ των συμπαρουσιαστών να διαφωνεί πάντως μαζί του.