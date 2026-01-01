Σάκκαρη: «Είμαι αισιόδοξη για εμένα και τον Στέφανο Τσιτσιπά»

Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη να επιστρέψει στη δράση και δηλώνει αισιόδοξη τόσο για το δικό της μέλλον στο τένις, όσο και για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για εμάς», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του United Cup αν εκείνη και ο ΣτέφανοςΤσιτσιπάς μπορούν να επιστρέψουν στο Top 10.

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, νιώθω ότι ο Στέφανος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Αξίζει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Γιάνικ και τον Κάρλος. Νιώθω ότι τώρα που είναι υγιής, έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να επιστρέψει. Έχω απόλυτη πίστη σε αυτόν. Ταυτόχρονα, έχω απόλυτη πίστη και στον εαυτό μου. Δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αλλά όπως είπα στην αρχή, πιστεύω πάρα πολύ και στους δύο μας», πρόσθεσε.

Η Σάκκαρη ξεκινάει αύριο (2/1) τη σεζόν στο United Cup και η πρώτη της αντίπαλος θα είναι η Ναόμι Οσάκα. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 11.00 (ΕΡΤ2) και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι.