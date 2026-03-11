Αθλητικά

Σάκκαρη και Τσιτσιπάς πήραν τη νίκη στο μικτό διπλό του Indian Wells

Πρόκριση στα προημιτελικά για το ελληνικό δίδυμο
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Edgar Su

Με νίκη ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο μικτό διπλό του Indian Wells Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησαν με 7-5 και 7-5 των Κάρεν Χατσάνοφ και Αννα Νταλίνινα, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά στην Καλιφόρνια.

Στον επόμενο γύρο του μικτού διπλού, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στους Αρεβάλο-Στεφανί και Κράβετζ-Πέρες, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης στις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε ότι λίγες ώρες νωρίτερα, Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς δεν τα κατάφεραν στο διπλό του Indian Wells.

Αθλητικά
