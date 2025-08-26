Σάκκαρη – Μαρία 2-0: Eύκολη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open για την Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο US Open, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 6-2) της Γερμανίδας Τατιάνα Μαρία, με την 30χρονη τενίστρια να έχει πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι.

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο κορτ και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της. Με καλό σερβίς και επιθετικό παιχνίδι, «καθάρισε» γρήγορα το ματς και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο του US Open.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη έκανε δυο brake (δεύτερο και τέταρτο game) ενώ στο δεύτερο σετ έκανε τρια brake (τρίτο, πέμπτο και έβδομο game). Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ελίνα Σβιτολίνα – Άννα Μποντάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, σε πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της κατάσταση στην αρχή του τουρνουά