Σάκκαρη – Οσάκα 2-0: Καταπληκτική εμφάνιση και νίκη για την Ελληνίδα τενίστρια στην πρεμιέρα του United Cup

Με ονειρικό τρόπο ξεκίνησε η ελληνική αποστολή τις υποχρεώσεις της στο United Cup στην Αυστραλία. Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε τη Ναόμι Οσάκα με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία.

Η Μαρία Σάκκαρη θέλει να κάνει ένα restart στην καριέρα της τη φετινή σεζόν, αρχής γενομένης από το United Cup και το Australian Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρεμιέρα στη νέα σεζόν, νικώντας με επιβλητικό τρόπο την Ναόμι Οσάκα με 2-0 σετ (6-4, 6-2) και κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα στη μάχη με την Ιαπωνία.

Ούσα εξαιρετική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αντίπαλό της, η οποία ήταν άκρως ανταγωνιστική στο πρώτο σετ.

Στο δεύτερο, η Μαρία Σάκκαρη ήταν απολαυστική, έφτασε στο 5-1 πολύ γρήγορα και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, θα είχε τελειώσει τον αγώνα με συνοπτικές διαδικασίες.

Σειρά παίρνει πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 για την Ελλάδα κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Η μάχη της Ελλάδας με την Ιαπωνία θα ολοκληρωθεί με το μικτό διπλό. Στο διπλό έχουν δηλωθεί οι Σάκκαρη και Τσιτσιπάς και Οσάκα και Μοτσιζούκι, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, αναλόγως και από το πως θα εξελιχθούν τα άλλα ματς.