Σάκκαρη – Παολίνι 2-0: Σαρωτική εμφάνιση από την Ελληνίδα τενίστρια και πρόκριση στις 16 του 1000αριού στην Ντόχα

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε την καλύτερή της εμφάνιση τη φετινή σεζόν
REUTERS
REUTERS/Edgar Su

Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε ανοδική πορεία και το απέδειξε περίτρανα κόντρα στην Τζάσμιν Παολίνι στη Ντόχα. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Ιταλίδας Νο.8 του κόσμου με 6-4, 6-2 και πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τις 16 του 1000ριού τουρνουά.

Η Μάρια Σάκκαρη πραγματοποίησε με διαφορά την καλύτερη φετινή εμφάνισή της και πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη της για τη νέα σεζόν, δείχνοντας ικανή να φτάσει μακριά στο Qatar Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία δεν έχει χάσει σετ σε δύο παιχνίδια στην Ντόχα, θα διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα σε μια εκ των Λίντα Νόσκοβα και Βαρβάρα Γκρατσέβα.

Όσον αφορά το παιχνίδι με την Παολίνι, η Μαρία Σάκκαρη είχε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του. Με ένα κομβικό μπρέικ κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, ενώ στο δεύτερο σετ έκανε επίδειξη δύναμης (6-2), φτάνοντας δια περιπάτου στη νίκη.

