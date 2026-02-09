Σάκκαρη – Παολίνι: Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στο τουρνουά της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε εύκολα 2-0 τη Ζεϊνέπ Σονμέζ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα, όπου θα αντιμετωπίσει την Τζάσμιν Παολίνι, που είναι στο Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο αγώνας της Σάκκαρη με την Παολίνι θα γίνει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 12:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6. Μοιρασμένες είναι οι νίκες των δύο τενιστριών στο tour, καθώς σε 4 αγώνες έχουν από δύο νίκες.

Σίγουρα, το εμπόδιο της Παολίνι δεν είναι εύκολο, όμως η Σάκκαρη στο παιχνίδι του πρώτου γύρου έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και θα δώσει τη μάχη της για την πρόκριση στις 16 καλύτερες.