Σάκκαρη – Σφιόντεκ στα προημιτελικά της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της στα προημιτελικά του 1000αριού τουρνουά στην Ντόχα. Αυτή θα είναι η Ίγκα Σφιόντεκ.

Η Ίγκα Σφιόντεκ, η οποία είναι το No.1 του ταμπλό στην Ντόχα και μία από τις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου, δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Ντάρια Κασάτκινα, ωστόσο πήρε τη νίκη με 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) και έκλεισε ραντεβού με τη Μαρία Σάκκαρη στις 8 της διοργάνωσης.

Η Πολωνή τενίστρια είναι το φαβορί για πρόκριση στα ημιτελικά, με την Ελληνίδα τενίστρια να πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να ξεπεράσει το πολύ υψηλό εμπόδιο της αντιπάλου της.

Οι δύο τενίστριες έχουν δώσει 7 παιχνίδια στο παρελθόν, με την Σφιόντεκ να μετράει 4 νίκες και τη Σάκκαρη 3. Στις τελευταίες 4 αναμετρήσεις τους, η Πολωνή τενίστρια έχει ισάριθμες νίκες.

Τελευταία νίκη της Μαρίας Σάκκαρη ήταν τον Νοέμβριο 2021. Πέρυσι, για την ίδια διοργάνωση στην Ντόχα, η Σφιόντεκ επικράτησε άνετα με 6-3, 6-2.