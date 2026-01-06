Σαλόν – Προμηθέας 93-78: Λύγισε στο φινάλε αλλά ελπίζει στην ανατροπή

Ο Προμηθέας γνώρισε ήττα με 93-78 από τη Σαλόν στη Γαλλία, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-in του Basketball Champions League, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση ενόψει της εντός έδρας ρεβάνς της Πέμπτης (8/1, 20:30).

Οι Αχαιοί πάλεψαν καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως προηγήθηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο (11-12) και στη συνέχεια δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Η Σαλόν επέβαλε σταδιακά τον ρυθμό της, αξιοποιώντας την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους (76-73), όμως η γαλλική ομάδα απάντησε με σερί 9-2, φτάνοντας στο 85-75 με τρία λεπτά να απομένουν και καθιστώντας πολύ δύσκολο το έργο των Αχαιών.

Ο Γκρέι με 21 πόντους και ο ΜακΚάλουμ με 12, πάλεψαν από τον Προμηθέα. Από τη Σαλόν, ο Ντάρλινγκ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Κάθμπερτσον με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 45-41, 70-65, 93-78.

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Ναντόλνι 7 (3/5 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ), Ανοχίλι-Κιλέν 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντάρλινγκ 23 (4/5 δίποντα, 5/8 τρίποντα), Τσουπάς 3 (1), Χιλ 15 (5/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Γκοντού 13 (6/8 δίποντα, 1/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λεράι 1, Τονελιέ 1, Ματς 7 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κάθμπερτσον 17 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 6 (2), Χάμοντς 8 (3/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/3 βολές), Κόουλμαν 9 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (3/5 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπαζίνας 6 (10, ΜακΚάλουμ 12 (3/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4 (1/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκρέι 21 (7/15 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/6 βολές), Πόλικαπ, Μακούρα 2 (1/5 σουτ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Σαλόν: 27/42 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 12/17 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/48 δίποντα, 6/19 τρίποντα, 18/27 βολές, 39 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 17 επιθετικά), 13 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 16 λάθη, 19 φάουλ.