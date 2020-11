Σάλος με άσεμνο video του αρχηγού της Εθνικής Ρωσίας! Αποκλείστηκε από την αποστολή

Ο ποδοσφαιριστής της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αρχηγός της Εθνικής Ρωσίας, Αρτέμ Τζούμπα, έχει προκαλέσει σάλο στην πατρίδα του και αποκλείστηκε από την αποστολή των Ρώσων για τα παιχνίδια του Nations League.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να ανέβασε στα social media ένα video όπου φαίνεται να αυνανίζεται, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων εναντίον του.

Ο προπονητής της Εθνικής Ρωσίας τον απέκλεισε μάλιστα άμεσα από την αποστολή για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Τουρκία, σχολιάζοντας τα εξής: «Το περιστατικό με τον Τζούμπα δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε. Παρόλα αυτά το προπονητικό τιμ κατανοεί πως η εθνική ομάδα πρέπει να προετοιμαστεί για τους αγώνες του Νοεμβρίου σε συνθήκες μέγιστης συγκέντρωσης και να μην ενοχλείται από άσχετα ζητήματα. Πάντα δίναμε έμφαση στο ότι, εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου όλοι πρέπει να συμπεριφέρονται με το τρόπο που αρμόζει σε παίκτη της εθνικής ομάδας. Με αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε να μην καλέσουμε τον Αρτεμ Τζούμπα την αποστολή της εθνική ομάδας ώστε να προστατεύσουμε τόσο την ομάδα όσο και τον παίκτη από αρνητική δημοσιότητα και στρες”.

🇷🇺 @TeamRussia will not call up captain Artem Dzyuba for their upcoming international matches after a private video of the striker was ‘leaked’. https://t.co/oCtAZWBiSi