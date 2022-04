Απίστευτο συμβάν στην Αργεντινή με τον ποδοσφαιριστή της Μπόκα Τζούνιορς, Εντουάρντο Σάλβιο, να κατηγορείται ότι πάτησε την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του με το αυτοκίνητο.

Πρόκειται για ένα γνωστό μοντέλο και επιτυχημένη επιχειρηματία στο χώρο της μόδας, την Μαγαλί Αραβένα, η οποία και εμφανίζεται να ήρθε σε ένταση με τον ίδιο, όταν τον είδε στο αυτοκίνητο με μία άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, “μετά τα μεσάνυχτα στη διασταύρωση των οδών Azucena Villaflor και Juana Manso, βρέθηκε μια 35χρονη, την οποία λίγο πριν την είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητο, ο σύντροφος της και ποδοσφαιριστής, Εντουάρντο Σάλβιο, ο οποίος αργότερα δραπέτευσε. Σύμφωνα με το θύμα, ο Σάλβιο ήταν σταθμευμένος μέσα στο όχημα και εκείνη πήγε μπροστά για να μιλήσει μαζί του. Στη συνέχεια, λόγω περιστατικών που διερευνώνται, ο ποδοσφαιριστής προχώρησε με σκοπό να φύγει από το σημείο και χτύπησε με τον μπροστινό τροχό του οχήματος το δεξί πόδι της γυναίκας, η οποία έπεσε στην ασφαλτοταινία. Ο υπεύθυνος γιατρός χαρακτήρισε την υπόθεση ως «τραυματισμό στο πλαίσιο της έμφυλης βίας»”.

Στη δημοσιότητα κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα video από το συμβάν, στο οποίο δεν φαίνεται όμως ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη. Ο Σάλβιο πάντως, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στην Μπενφίκα, αγνοείται έκτοτε, σε μία προσπάθεια να αποφύγει και το αυτόφωρο.

Police are looking for former Benfica, Atletico Madrid and current Boca Juniors player Eduardo Salvio. He is being accused of having ran over his girlfriend with his car after she reportedly caught him with another woman. pic.twitter.com/h29ClYdWQM