Αθλητικά

Σασουόλο – Γιουβέντους 3-2: Ήττα μετά από «τρελό» ματς για τη «γηραιά κυρία» στη Serie A

Την πρώτη φετινή της ήττα στην Ιταλία γνώρισε η Γιουβέντους
Οι παίκτες της Σασουόλο
Οι παίκτες της Σασουόλο πανηγυρίζουν το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις / REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Σε ένα παιχνίδι με τρία γκολ μετά το 89′, η Γιουβέντους γνώρισε την ήττα με 3-2 στην έδρα της Σαουσόλο, η οποία και της “έσπασε” το αήττητο στη Serie A, σκοράροντας σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα.

Η Γιουβέντους ισοφάρισε δύο φορές στο ματς, τη Σασουόλο, με τη δεύτερη να έρχεται στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά ακόμη κι έτσι, κατάφερε να μείνει στο… μηδέν για πρώτη φορά στη φετινή Serie A.

Με τον Εσπόζιτο να ανοίγει το σκορ στο 65′, το παιχνίδι έγινε… ροντέο στο φινάλε, καθώς ο Ζεργκόβα ισοφάρισε στο 82′ για τη “γηραιά κυρία” και βρήκε δεύτερο γκολ για τη νέα ισοπαλία στο 90+1, μετά το γκολ του Μπόουι στο 89ο λεπτό. Ο Άντζιτς με φοβερό πλασέ μέσα από την περιοχή στο 90+4′ όμως, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του έριξε στο… καναβάτσο τη Γιουβέντους.

Σασουόλο και Γιουβέντους ισοβαθμούν πια στους 7 βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες στη Serie A.

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