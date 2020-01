Σάλος στην Αγγλία! Πάρτι με 22 “καυτά” μοντέλα έκαναν οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι! pics

Σκάνδαλο μεγατόνων για τη Μάντσεστερ Σίτι, με δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν ένα… μυστικό πάρτι των παικτών του Πεπ Γκουαρδιόλα, το οποίο θύμισε τα διάσημα πάρτι του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στην Ιταλία.

Με βάσει τα σχετικά ρεπορτάζ, οι ποδοσφαιριστές των “Πολιτών” έφεραν 22 μοντέλα από την Ιταλία με ιδιωτικό αεροπλάνο, στο ξενοδοχείο Mere Golf Resort & Spa της πόλης, όπου και γιόρτασαν τα… Χριστούγεννα, καθώς δεν είχαν καταφέρει να κάνουν κάποια σχετική εκδήλωση εκείνη την περίοδο λόγω των Boxing Day.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε όμως μέσα και από φωτογραφίες που ανέβασαν τα μοντέλα στο instagram και έχει δημιουργήσει σάλο στην Αγγλία, καθώς μεταξύ άλλων, η πλειοψηφία των παικτών της Σίτι είναι παντρεμένοι ή δεσμευμένοι.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2020