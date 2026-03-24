Σάλος στην Τσεχία: Συλλήψεις ποδοσφαιριστών, παραγόντων και διαιτητών για συμμετοχή σε στημένους αγώνες

Μετά από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας στην Τσεχία έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στο ποδόσφαιρο της χώρας για στημένους αγώνας, με παράγοντες, ποδοσφαιριστές και διαιτητές να έχουν ήδη συλληφθεί.

Η νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Τσεχίας, Καρβίνα, μετά από τις έρευνες της αστυνομίας φαίνεται ότι για να καταφέρει να κερδίσει την άνοδο έχει στήσει πολλούς αγώνες. Το βράδυ της Δευτέρας (23/03/26) ξεκίνησε η σύλληψη αρκετών εμπλεκομένων στο σκάνδαλο με την Ομοσπονδία να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Στη λίστα των υπόπτων βρίσκονται 47 άνθρωποι μεταξύ των οποίων βρίσκονται ποδοσφαιριστές, παράγοντες και διαιτητές. Ο Μάρτιν Λάτκα, που έχει αγωνιστεί με την Σλάβια Πράγας και τώρα είναι συνιδιοκτήτης της Οπάβα ερευνάται ότι πρόσφερε 200.000 κορώνες σε διαιτητή το Φεβρουάριο του 2023.

Ο Γιαν Βσετέτσκα είναι ένας εκ των διαιτητών που είναι ύποπτος για συμμετοχή σε χειραγωγημένους αγώνες. 0 33χρονος διαιτητής σε αγώνα της Καρβίνα με την Τσέσκε Μπουντεγιοβίτσε φέρεται να έδωσε πέναλτι στο 90′ για να χαρίσει τη νίκη στην Καρβίνα με 2-1.

Ο Σεμπάστιαν Πέισα, αμυντικός της Οπάβα, ερευνάται για ύποπτη συμπεριφορά σε τέσσερις αγώνες του 2023 και του 2024. Ο Σάμουελ Σίγκουτ, επιθετικός της Καρβίνα, κατηγορείται για πέντε παραβιάσει σε αγώνες της δεύτερης κατηγορίας έναντι αμοιβής με τον ίδιο να έχει στοιχηματίσει στους συγκεκριμένους αγώνες. Παράλληλα, φαίνεται πως δωροδοκήθηκε με υπόσχεση μεταγραφής στην Καρβίνα, στην οποία εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Υπάρχει και Έλληνας στη λίστα των υπόπτων, με τον ελληνικής καταγωγής ποδοσφαιριστή της Οπάβα, Νίκο Τιλκερίδη να κατηγορείται για εμπλοκή σε χειραγωγημένους αγώνες.

Ο Δήμαρχος της Καρβίνα είναι και πρόεδρος της ομάδας της πόλης και είναι ύποπτος ότι επηρέασε το παιχνίδι με την Μπουντεγιοβίτσε προσφέροντας χρήματα στους διαιτητές του αγώνα, καθώς και σε παίκτες της αντίπαλης ομάδας.