Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά είναι άδικο για μια αθλήτρια να αντιμετωπίσει έναν βιολογικά δυνατότερο αντίπαλο

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν καλεσμένη -μαζί με τον Νικ Κύργιο- στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν. Οι δυο τενίστες θα αναμετρηθούν στο “Battle of the Sexes” στις 28 Δεκεμβρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι, με την Λευκορωσίδα να εκφράζει την αντίθεσή της, στη συμμετοχή τρανς αθλητριών σε γυναικεία αθλήματα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα τόνισε πως κάτι τέτοιο θα ήταν άδικο για τις γυναίκες, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα βιολογικά δυνατότερο αντίπαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω τίποτα εναντίον τους, όμως πιστεύω ότι εξακολουθούν να έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τις γυναίκες. Δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα να αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο που βιολογικά είναι άνδρας. Μια αθλήτρια δουλεύει μια ζωή για να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο και μετά πρέπει να αντιμετωπίσει έναν πολύ δυνατότερο βιολογικά αντίπαλο. Δε συμφωνώ με αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά η Λευκορωσίδα τενίστρια.

‘I think it’s just not fair to a woman…’



The world’s number one in women’s tennis Aryna Sabalenka gives Piers Morgan her view on professional trans players.



Full interview with Nick Kyrgios dropping at 7pm



https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan | @SabalenkaA | @NickKyrgios pic.twitter.com/NN2SLh6KVI — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 9, 2025

Να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της WTA επιτρέπουν θεωρητικά τη συμμετοχή τρανς αθλητριών, υπό την προϋπόθεση ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης τους παραμένουν κάτω από 2.5 nmol/L για διάστημα δύο ετών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν έχει καταγραφεί κάποια τέτοια συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο. Η μοναδική ιστορικά γνωστή περίπτωση είναι αυτή της Ρενέ Ρίτσαρντς, η οποία αγωνίστηκε στο Tour από το 1977 έως το 1981, ενώ αργότερα υπήρξε προπονήτρια της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα.