Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα 1-2: Η Καζάκα τενίστρια σόκαρε τη Λευκορωσίδα και κατέκτησε το Australian Open με συγκλονιστική ανατροπή

Η Έλενα Ριμπάκινα κάθισε για πρώτη φορά στον θρόνο στη Μελβούρνη, παίρνοντας εκδίκηση από την Αρίνα Σαμπαλένκα για τον χαμένο τελικό του 2023. Η Καζάκα τενίστρια επικράτησε της Λευκορωσίδας με 2-1 σετ (4-6, 6-4, 4-6) και κατέκτησε το Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open, ωστόσο βρήκε μπροστά της στον τελικό μία ψυχωμένη Έλενα Ριμπάκινα, η οποία δεν “λύγισε” ποτέ, φτάνοντας στον τίτλο με ασύλληπτη ανατροπή στο τρίτο σετ.

Η Καζάκα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στο σετ που έκρινε τον τίτλο, ωστόσο κατάφερε να κάνει μία απίστευτη επιστροφή με 5 σερί γκέιμ και να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στην κατάκτηση του Australian Open.

Αυτός ήταν ο δεύτερος Grand Slam τίτλος για τη Ριμπάκινα, η οποία έχει στην κατοχή της και ένα US OPEN, την ώρα που η Σαμπαλένκα γνώρισε για δεύτερη σερί χρονιά την ήττα στον τελικό του Australian Open και έμεινε στα τέσσερα Grand Slam.

O αγώνας

Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα βασίζονται στα δυνατά χτυπήματα τους και στα εξαιρετικά σερβίς τους. Ο τελικός του Australian Open, λοιπόν, ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες και στα καλύτερα ποσοστά στο σερβίς.

Στο πρώτο σετ, η Ριμπάκινα πήρε άριστα από τη γραμμή του σερβίς. Αντίθετα, η Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί μία φορά το σερβίς της και το “πλήρωσε”, με την Καζάκα να κάνει το 1-0 στον αγώνα με 6-4 στα γκέιμ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, μόνο που αυτή τη φορά η Σαμπαλένκα ήταν αυτή που πήρε “άριστα” στο σερβίς της, ενώ κατάφερε να κάνει “μπρέικ” στο πιο κρίσιμο σημείο, κάνοντας το 6-4 και το 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Σαμπαλένκα προσπάθησε να ολοκληρώσει την ανατροπή, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη. Έκανε “μπρέικ” με το “καλημέρα”, προηγήθηκε με 3-0 στα γκέιμ αλλά η Ριμπάκινα έβγαλε αντίδραση και έφερε το τρίτο σετ στα ίσια με “μπρέικ” (3-3).

Η Καζάκα πήρε στη συνέχεια το προβάδισμα (3-4) με νέο “μπρέικ” και έφτασε σε μία επική ανατροπή (4-6), κατακτώντας με συγκλονιστικό τρόπο τον δεύτερο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.