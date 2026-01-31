Σαμπαλένκα – Ριμπάκινα 1-2: Η Καζάκα τενίστρια σόκαρε τη Λευκορωσίδα και κατέκτησε το Australian Open με συγκλονιστική ανατροπή

Η Έλενα Ριμπάκινα κάθισε για πρώτη φορά στον θρόνο στη Μελβούρνη, παίρνοντας εκδίκηση από την Αρίνα Σαμπαλένκα για τον χαμένο τελικό του 2023. Η Καζάκα τενίστρια επικράτησε της Λευκορωσίδας με 2-1 σετ (4-6, 6-4, 4-6) και κατέκτησε το Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open, ωστόσο βρήκε μπροστά της στον τελικό μία ψυχωμένη Έλενα Ριμπάκινα, η οποία δεν “λύγισε” ποτέ, φτάνοντας στον τίτλο με ασύλληπτη ανατροπή στο τρίτο σετ.
Η Καζάκα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στο σετ που έκρινε τον τίτλο, ωστόσο κατάφερε να κάνει μία απίστευτη επιστροφή με 5 σερί γκέιμ και να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα της στην κατάκτηση του Australian Open.
Αυτός ήταν ο δεύτερος Grand Slam τίτλος για τη Ριμπάκινα, η οποία έχει στην κατοχή της και ένα US OPEN, την ώρα που η Σαμπαλένκα γνώρισε για δεύτερη σερί χρονιά την ήττα στον τελικό του Australian Open και έμεινε στα τέσσερα Grand Slam.
ELENA RYBAKINA IS AN AUSTRALIAN OPEN CHAMPION
The No.5 seed defeats Aryna Sabalenka in an enthralling three-set encounter in Melbourne @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/iWAAHFZFHR— #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026
O αγώνας
Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα βασίζονται στα δυνατά χτυπήματα τους και στα εξαιρετικά σερβίς τους. Ο τελικός του Australian Open, λοιπόν, ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες και στα καλύτερα ποσοστά στο σερβίς.
Στο πρώτο σετ, η Ριμπάκινα πήρε άριστα από τη γραμμή του σερβίς. Αντίθετα, η Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να υπερασπιστεί μία φορά το σερβίς της και το “πλήρωσε”, με την Καζάκα να κάνει το 1-0 στον αγώνα με 6-4 στα γκέιμ.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, μόνο που αυτή τη φορά η Σαμπαλένκα ήταν αυτή που πήρε “άριστα” στο σερβίς της, ενώ κατάφερε να κάνει “μπρέικ” στο πιο κρίσιμο σημείο, κάνοντας το 6-4 και το 1-1 στα σετ.
Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Σαμπαλένκα προσπάθησε να ολοκληρώσει την ανατροπή, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη. Έκανε “μπρέικ” με το “καλημέρα”, προηγήθηκε με 3-0 στα γκέιμ αλλά η Ριμπάκινα έβγαλε αντίδραση και έφερε το τρίτο σετ στα ίσια με “μπρέικ” (3-3).
Η Καζάκα πήρε στη συνέχεια το προβάδισμα (3-4) με νέο “μπρέικ” και έφτασε σε μία επική ανατροπή (4-6), κατακτώντας με συγκλονιστικό τρόπο τον δεύτερο Grand Slam τίτλο της καριέρας της.