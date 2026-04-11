Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Οι ερυθρόλευκες νίκησαν στην Ισπανία και «αγκάλιασαν» την πρόκριση στο Final 4 του Champions League

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 17-12 στην έδρα της Σαμπαντέλ στα προημιτελικά του Champions League και άρχισε να γλυκοκοιτάει την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης στο γυναικείο πόλο

Οι πολίστριες του Ολυμπιακού έπαιξαν τρομερό πόλο στην Ισπανία και ανάγκασαν σε βαριά ήττα τη Σαμπαντέλ στα προημιτελικά του Champions League.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα ήταν τρομερή στα πρώτα τρία οκτάλεπτα και κατάφερε να αποκτήσει μέχρι και διαφορά 8 γκολ, που της έδωσε την ευκαιρία να χαλαρώσει στο φινάλε του αγώνα απέναντι στην περσινή φιναλίστ.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε η Άντριους που ήταν ασταμάτητη πετυχαίνοντας 5 γκολ στην Ισπανία, με την Σάντα να ακολουθεί με 3 γκολ και τις Τριχά και Μυριοκεφαλιτάκη να προσθέτουν 2 γκολ.

Η ρεβάνς θα γίνει στον Πειραιά στις 16 Μαΐου με τις ερυθρόλευκες να έχουν μεγάλο αβαντάζ για την πρόκριση στο Final 4 της Μάλτας.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς (7/24, 29,2%) Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου (8/20, 40%), Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.