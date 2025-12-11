Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Η Ένωση θέλει να κάνει μέσα στην Τουρκία βήμα οκτάδας στη League Phase του Conference League

Έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τα σερί θετικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με στόχο να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα, που δίνει και την απευθείας πρόκρισης στους “16” της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ προέρχεται από ιστορικό “διπλό” μέσα στην Ιταλία -κόντρα στη Φιορεντίνα- που την ανέβασε στη δέκατη θέση της League Phase του Conference League. Για να μπει όμως στην προνομιούχο οκτάδα και να αποφύγει τα playoffs, θα χρειαστεί αποτέλεσμα στη Σαμψούντα και νίκη στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης, μέσα στην OPAP Arena απέναντι στην Κραϊόβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο της ΑΕΚ απόψε δεν είναι εύκολο, αφού η Σάμσουνσπορ είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη League Phase του Conference League, με 3 νίκες και μια ισοπαλία. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια, ήρθε την περασμένη αγωνιστική, στην έδρα της Μπρέινταμπλικ (2-2).

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Γκατσίνοβιτς και Πιερό είναι τραυματίες, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς και Καλοσκάμης είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ ο Ζίνι είναι ανέτοιμος. Αντίθετα, επανέρχονται οι Μάνταλος, Ελίασον και Κουτέσα.

Με νίκη, η Σάμσουνσπορ θα “κλειδώσει” την απευθείας πρόκριση στους “16”, χωρίς να χρειάζεται αποτέλεσμα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στη Μάιντς. Η ομάδα του Τόμας Ράις αναμένεται να παίξει σε κατάμεστο γήπεδο (χωρητικότητα 34.000 θεατές) και δεν θα έχει στη διάθεσή της τους μεσοεπιθετικούς, Τζελίλ Γιουκσέλ και Αφόνσο Σόουζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι στην αρχή της φετινής σεζόν, η ομάδα της Σαμψούντας αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Europa League (2-1 στην Αθήνα, 0-0 στην Τουρκία).

Οι πιθανές συνθέσεις

Σαμσουνσπόρ (Ράις): Κοτσούκ-Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον-Μακουμπού-Μουσάμπα, Χόλσε, Εντσάμ, Κίλινιτς-Μουαντιλματζί

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα-Ρότα, Μουουντί, Ρέλβας, Πένραϊς-Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ

Βοηθοί: Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι

Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ

VAR: Ματιέ Βερνίς, AVAR Ελίσα Ντοπέ