Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία με φόντο την League Phase του Europa League το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Σαμσουνσπόρ (20:00, Cosmote Sport 3, live από το Newsit.gr) στη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, για τα πλέι οφ στο Εuropa League.

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, έδειξε χαρακτήρα, ανατρέποντας το εις βάρος του 1-0, παίρνοντας δυο γκολ από τους αμυντικούς του (Κυριακόπουλος 66’, Πάλμερ-Μπράουν 74’) και καταφέρνοντας να κερδίσει την Σαμσουνσπόρ. Ο Ρουί Βιτόρια παραμονές του αγώνα δήλωσε σίγουρος για την πρόκριση στο Europa League, με τον Πορτογάλο να γνωρίζει πως πρέπει οι ποδοσφαιριστές του να παρουσιάσουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο σε μια δύσκολη έδρα για να βρεθούν στην League Phase του Europa League.

Η Σαμσουνσπόρ η οποία μετρά δύο νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα, θα θελήσει να κάνει την «ζημιά» στον Παναθηναϊκό, με την UEFA μάλιστα να βάζει φρένο στους οπαδούς του συλλόγου για ένα πανό με τον Κεμάλ, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Αγωνιστικά οι γηπεδούχοι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με τον Χόλσε να επιστρέφει στην αποστολή, ενώ αντίθετα εκτός βρίσκονται οι Οζμπασκιτσί, Σόουζα και Παζάρ που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Ρουί Βιτόρια θα μπορεί να υπολογίζει ξανά τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, με το «τριφύλλι» να μην έχει κάποια απουσία της τελευταίας στιγμής. Κάπως έτσι η αποστολή απαρτίζεται από τους:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης.

Διαιτητής από την UEFA έχει οριστεί ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Νταβόρ Μπέλιο. Τέταρτος ορίστηκε ο Μίλος Γκίγκοβιτς και αυτός από την Βοσνία, ενώ στο VAR θα είναι οι Πολ Βαν Μπόελεκ και Ρόμπιν Χένσγκενς, αμφότεροι από την Ολλανδία.

Yπενθυμίζεται πως το «τριφύλλι» θα προκριθεί στη League Phase του Europa League με οποιοδήποτε σκορ νίκης, καθώς και με ισοπαλία, Με ήττα μέχρι ένα γκολ διαφορά ο αγώνας θα πάει στην παράταση, ενώ με δυο ή περισσότερα γκολ οι «πράσινοι» θα αποκλειστούν και θα συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Conference League.