Σαντίνο Αντίνο: Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ μίλησε για τη μετεγγραφή του Αργεντινού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το μετεγγραφικό “μπαμ”! Η μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο έχει ολοκληρωθεί πλέον και στο τυπικό της σκέλος, ως προς την ανταλλαγή εγγράφων, μετά την προφορική συμφωνία που υπήρξε με τη Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Παρασκευής (16.01.2026) και ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (18.01.2026, 15:15), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το deal.

Λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ για τη μετεγγραφή του Σαντίνο Αντίνο, για ένα ποσό που θα φτάσει συνολικά τα 8,4 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, ο πρόεδρος της ομάδας από την Αργεντινή, Ζοζέ Μανσούρ μίλησε στην εκπομπή «Ovación» στο Radio Nihuil για τη συγκεκριμένη υπόθεση και αναφέρθηκε τόσο στη Ρίβερ όσο και στον Ράφα Μπενίτεθ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ.

Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε» ανέφερε αρχικά.

Για το τι έπεισε τον Αντίνο να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, είπε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο» και την ίδια στιγμή στάθηκε στον ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ και το πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη μετεγγραφή: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μετεγγραφής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικού, ανέφερε: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και στο δεύτερο στάδιο, κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25%».

Μιλώντας με ποσά τόνισε ότι για το 75% ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πληρώσει: «7,5 εκατομμύρια δολάρια» και σχετικά με το προαναφερθέν 25% είπε ότι είναι: «άλλα 2,5 εκατ. ευρώ».

Τέλος, είπε: «Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν «πράγματα» που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις…».