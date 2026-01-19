Σαντίνο Αντίνο: Το συγκινητικό αντίο στη Γοδόι Κρουζ μετά τη μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μετά την άφιξή του στην Ελλάδα είπε αντίο στη πρώην ομάδα του τη Γοδόι Κρουζ, η οποία και τον ανέδειξε από τις ακαδημίες της.

Μόλις στα 20 του χρόνια, ο Σαντίνο Αντίνο αποχώρησε από τη Γοδόι Κρουζ μετά μία 12ετία στην ομάδα, αφού ξεκίνησε σε αυτή από μικρό παιδί και έτσι συγκίνησε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, πριν ανοίξει το κεφάλαιο του Παναθηναϊκού.

Η ανάρτηση του Αντίνο

“Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον σύλλογο της ζωής μου, αυτόν που δεν με διαμόρφωσε μόνο ως αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο.

Ξεκίνησα να παίζω στα τμήματα υποδομής στα 8 μου χρόνια και φεύγω 12 χρόνια αργότερα, με βαθιά αγάπη και τεράστια ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο, τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά σε αυτόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chulu⚡️ (@santinoandino)

Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, γιατί όλη μου η ζωή είχε πάντα παρούσα τη Γοδόι Κρουζ, αλλά ήρθε η ώρα να φύγω, αναζητώντας νέες προσωπικές και αγωνιστικές προκλήσεις, γνωρίζοντας ότι έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που ήταν δίπλα μου σε κάθε αγώνα, σε κάθε προπόνηση και σε κάθε απόφαση. Σας ευχαριστώ που με συνοδεύατε και με καθοδηγούσατε κάθε μέρα. Ιδιαίτερα τον παππού μου, που με πήγαινε από πολύ μικρό παιδί στο γήπεδο και μου μετέδωσε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω να συνεχίσεις να με συνοδεύεις.

Στους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, που με βοήθησαν να βελτιωθώ και να εξελιχθώ σε όλη αυτή τη διαδρομή. Στους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, σας ευχαριστώ που τον κάνατε το σπίτι μου.

Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τον κόσμο της Γοδόι Κρουζ. Τον φίλαθλο που ήταν πάντα δίπλα μου, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και με έκανε να νιώθω την αγάπη του κάθε μέρα. Από καρδιάς, σας ευχαριστώ που μεγαλώνετε τον σύλλογό μας. Πάντα ήμουν ένας φίλαθλος ακόμη, αλλά τώρα θα βρίσκομαι στην ίδια πλευρά με εσάς και είναι η στιγμή να είμαστε ενωμένοι για να στηρίξουμε τα παιδιά σε αυτή τη χρονιά που θα είναι δύσκολη. Όμως πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε.

Ευχαριστώ από καρδιάς, Τόμπα, για όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Εις το επανιδείν”.