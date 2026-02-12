Σάντσχουλπ – Τσιτσιπάς 2-0: Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του ούτε στο ξεκίνημα του 2026, με τον Έλληνα πρωταθλητή να φεύγει πρόωρα και από το Ρότερνταμ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ με 2-0 σετ (6-4, 7-6) και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Ρότερνταμ.

Ο Ολλανδός τενίστας, ο οποίος αγωνιζόταν εντός έδρας, κατάφερε να “σπάσει” δύο φορές το σερβίς του Έλληνα πρωταθλητή στο πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο “επιβίωσε” στο τάι μπρέικ, παρότι ο Τσιτσιπάς βρέθηκε μπροστά με μίνι μπρέικ.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν στα χαρτιά το φαβορί του αγώνα απέναντι στον Νο.72 στον κόσμο, τον οποίο είχε κερδίσει τις προηγούμενες 2 φορές που τον είχε συναντήσει στο tour, ωστόσο στη πράξη ο Τσιτσιπάς πήρε κάτω από τη βάση και αποχαιρέτησε πρόωρα ένα ακόμα τουρνουά.

van de Zandschulp beats Tsitsipas 6-4 7-6 to advance to the last eight in Rotterdam#ABNAmroOpen pic.twitter.com/mmZdaTMp4n — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2026

Ο Ολλανδός πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τα προημιτελικά και εκεί θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Άλεξ ντε Μινόρ και Σταν Βαβρίνκα.