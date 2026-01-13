Σαρλερουά – Μπριζ 2-0: Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη αποκλείστηκε από το Κύπελλο Βελγίου

Η Σαρλερουά νίκησε 2-0 την Μπριζ του βασικού Τζόλη και την απέκλεισε από τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου.

Πρωταγωνιστικής για τη Σαρλερουά ήταν ο Γκιαγκόν που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του ενάντια στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, που πλέον θα πρέπει να συγκεντρωθεί στο πρωτάθλημα και στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Ιβοριανός επιθετικός σκόραρε στο 20′ και το 45+2′ για να δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά στη Σαρλέρουά, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ντέντερ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η Μπριζ στο πρωτάθλημα του Βελγίου είναι δεύτερη με 41 βαθμούς και στο Champions League 31η με 4 βαθμούς.