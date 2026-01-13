Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σαρλερουά – Μπριζ 2-0: Η ομάδα του Χρήστου Τζόλη αποκλείστηκε από το Κύπελλο Βελγίου

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση
Ο Χρήστος Τζόλης απογοητευμένος
Ο Χρήστος Τζόλης απογοητευμένος/ (AP Photo/Armando Franca)

Η Σαρλερουά νίκησε 2-0 την Μπριζ του βασικού Τζόλη και την απέκλεισε από τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου.

Πρωταγωνιστικής για τη Σαρλερουά ήταν ο Γκιαγκόν που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του ενάντια στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, που πλέον θα πρέπει να συγκεντρωθεί στο πρωτάθλημα και στο Champions League.

O Ιβοριανός επιθετικός σκόραρε στο 20′ και το 45+2′ για να δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά στη Σαρλέρουά, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ντέντερ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η Μπριζ στο πρωτάθλημα του Βελγίου είναι δεύτερη με 41 βαθμούς και στο Champions League 31η με 4 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
142
112
101
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo