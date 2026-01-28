Σάσα Βεζένκοφ: Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον παίκτη του Ολυμπιακού για το επεισόδιο με Ανδρέα Πετρόπουλο

Η σύρραξη μεταξύ Σάσα Βεζένοφ και Ανδρέα Πατρόπουλου στο ματς Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη GBL, ήταν αρκετή για να επέμβει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ).

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (28.01.2026), η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ερυθρόλευκη ΚΑΕ και τον έμπειρο φόργουορντ, επειδή ο Σάσα Βεζένκοφ “επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δελτίο Τύπου της ΔΕΑΒ αναφέρει:

“Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου,

β) το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

γ) την Έκθεση Τεχνικού Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό,

με βάση τα οποία φέρεται ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ H HOTELS KAE – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ, στις 25/01/2026, για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ο επαγγελματίας αθλητής της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, VEZENKOV ALEXANTER, επιτέθηκε με γροθιά και κουτουλιά σε καλαθοσφαιριστή της γηπεδούχου ΚΑΕ,

καλεί σε ακρόαση, στις 02/02/2026, τόσο την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ως υπέχουσα αντικειμενική ευθύνη, όσο και τον επαγγελματία αθλητή της, VEZENKOV ALEXANTER.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015 παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει“.