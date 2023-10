Ο Σάσα Βεζένκοφ κινήθηκε σε… ρηχά νερά, στην ήττα των Σακραμέντο Κινγκς στην έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (109-101), για την preseason στο ΝΒΑ.

Βασικός ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ στην ήττα των Σακραμέντο Κινγκς από τους Λέικερς με 109-101. Ο MVP της περυσινής Euroleague έκανε μέτριο ματς και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 πόντους (2/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα) 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έπαιξαν χωρίς τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, ήταν ο ΝτιΆντζελο Ράσελ με 21 πόντους ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Γκέιμπ Βίνσεντ.

Για τους «βασιλιάδες» ο ΝτιΆρον Φοξ είχε 18 πόντους, ο Χάρισον Μπαρνς 15 πόντους και ο Ντομάντας Σαμπόνις 10 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Safe to say, Sasha Vezenkov has the green light to let that thing fly 🟢 pic.twitter.com/TLAOb9qrLx