Πριν καλά καλά ξεκινήσει η preseason στο ΝΒΑ, ο Σάσα Βεζένκοφ έχει δημιουργήσει ήδη… θαυμαστές μέσα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες στους Σακραμέντο Κινγκς, με την ικανότητά του στο σκοράρισμα, κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις των νέων του συμπαικτών.

Στο πλαίσιο της Media Day των Σακραμέντο Κινγκς, ο καλύτερος σουτέρ της ομάδας, Κέβιν Χέρτερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον πρώην παίκτης του Ολυμπιακού: “Έρχεται μέσα και δεν αστοχεί. Πολλοί από μας έχουμε δουλειά να κάνουμε για να τον φτάσουμε” ανέφερε.

Kevin Huerter says Sasha Vezenkov had come in and already broke all the team shooting records from last fall/offseason.



“He comes in and he doesn’t miss. A lot of us have some work to do to catch up.” pic.twitter.com/JXPBeyZkyQ