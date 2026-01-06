Αθλητικά

Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3: Έβγαλε αντίδραση στη Serie A με εμφατική εκτός έδρας νίκη

Επέστρεψε στις νίκες η "βέκια σινιόρα" μετά την γκέλα που είχε στο Τορίνο, την προηγούμενη αγωνιστική
Στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της νέας περιόδου κατάφερε να παραμείνει η Γιουβέντους. Η “βέκια σινιόρα” επικράτησε εκτός έδρας της Σασουόλο (0-3) και βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, έχοντας όμως δυο ματς περισσότερα από την πρωτοπόρο Ίντερ, αλλά και από τις Μίλαν και Νάπολι που την έχουν… από κάτω.

Το αυτογκόλ του Μουχαρέμοβιτς άνοιξε το σκορ (16′) για την Γιουβέντους, με τον Μιρέτι να διπλασιάζει τα τέρματα της “βέκια σινιόρα” στο 62′. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ντάβιντ “κλείδωσε” το “τρίποντο” μέσα στην έδρα της Σασουόλο.

Πάντως, η Γιουβέντους πηγαίνει χέρι – χέρι, με τη Ρόμα, η οποία πέρασε από την έδρα της Λέτσε με 2-0, με τον Φέργκιουσον να ανοίγει το σκορ στο 14′ και τον Ντόβμπικ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 71′.

Αποτελέσματα και σκόρερ στη 19η αγωνιστική

Tρίτη (06.01.2026)

Πίζα-Κόμο 0-3

(68′ Περόνε, 76′, 90’+6′ Δουβίκας)

Λέτσε-Ρόμα 0-2

(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)

Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3

(16′ Moυαμέροβιτς αυτ., 62′ Μιρέτι, 63′ Ντέιβιντ)

Τετάρτη (07.01.2026)

Μπολόνια-Αταλάντα 19:30

Νάπολι-Ελλάς Βερόνα 19:30

Λάτσιο-Φιορεντίνα 21:45

Πάρμα-Ίντερ 21:45

Τορίνο-Ουντινέζε 21:45

Πέμπτη (08.01.2026)

Κρεμονέζε-Κάλιαρι 19:30

Μίλαν-Τζένοα 21:45

