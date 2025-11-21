Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πριν την προπόνηση της Παρασκευής (21/11/2025), στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον του συλλόγου.

Ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, αναφέρθηκε στο θέμα του νέου γηπέδου, τονίζοντας ότι “τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς”.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη φράση που είχε πει το καλοκαίρι, στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τούμπα: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα».

Ο Ιβάν Σαββίδης εξήγησε στους ποδοσφαιριστές ότι έχουν την ευκαιρία να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 66 χρόνων του γηπέδου και ότι μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, κατακτώντας το πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ζήτησε από όλους “ενότητα, συγκέντρωση και αφοσίωση στον στόχο, που είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών σε κάθε παιχνίδι”.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε ότι μέσα στο γήπεδο οι παίκτες πρέπει να κουβαλούν το DNA του ΠΑΟΚ, εκφράζοντας την πίστη του στην ομάδα.