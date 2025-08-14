Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία της Πολωνίας, στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα playoffs της διοργάνωσης την Σαμσουνσπόρ, ενώ ο ηττημένος θα παίξει στο Conference League το ευρωπαϊκό του μέλλον, με τον νικητή του Ουτρέχτη – Σερβέτ (νίκη 3-1 στο πρώτο ματς για τους Ολλανδούς).
21:26 | 14.08.2025
Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0
21:23 | 14.08.2025
26 λεπτά αγώνα στην Κρακοβία
21:20 | 14.08.2025
Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Παναθηναϊκός παίζει πίσω από τη μπάλα, έχοντας αφήσει τη κατοχή στην Σαχτάρ
21:17 | 14.08.2025
19'
Σουτ του Μπονταρένκο, κοντράρει η μπάλα και νέο σουτ από τον Ενρίκε έξω η μπάλα
21:17 | 14.08.2025
Δεν παίρνουν ρίσκα, με τον τέμπο του αγώνα να είναι χαμηλό
21:08 | 14.08.2025
Mε αμυντική προσήλωση οι δυο ομάδες στον αγώνα
21:01 | 14.08.2025
Χωρίς κάποια μεγάλη φάση μέχρι στιγμής στον αγώνα
21:01 | 14.08.2025
Ξεκινάει ο αγώνας
20:59 | 14.08.2025
Όλα έτοιμα για την σέντρα
20:54 | 14.08.2025
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο
20:52 | 14.08.2025
Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οσερέτκο, Νιούερτον, Ελίας
20:52 | 14.08.2025
Λαφόν, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ και Μπρέγκου στον πάγκο
20:47 | 14.08.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι
20:47 | 14.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Σαχτάρ - Παναθηναϊκός για την ρεβάνς του 3ου προκριματικού στα πλέι οφ του Europa League