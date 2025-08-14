Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία της Πολωνίας, στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα playoffs της διοργάνωσης την Σαμσουνσπόρ, ενώ ο ηττημένος θα παίξει στο Conference League το ευρωπαϊκό του μέλλον, με τον νικητή του Ουτρέχτη – Σερβέτ (νίκη 3-1 στο πρώτο ματς για τους Ολλανδούς).