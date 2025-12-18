Αθλητικά

Σέλτικ: Οπαδοί αποδοκίμασαν και πέταξαν αντικείμενα στον νέο προπονητή της ομάδας

Τα “απόνερα” της νέας ήττας των “καθολικών”
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Darko Vojinovic

Ο Γουιλφρίντ Νανσί μετρά μόλις τέσσερα ματς στον πάγκο της Σέλτικ, αλλά η πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα, τον έχει βάλει στο “στόχαστρο” των οπαδών των “καθολικών”.

Ο Γουίλφριντ Νανσί αντικατέστησε τον Μπρένταν Ρότζερς στον πάγκο της Σέλτικ στις αρχές Δεκεμβρίου, αλλά έγινε ο άνθρωπος με τον οποίο η ομάδα έχει μετρήσει πλέον τέσσερις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά από το 1978 (δυο για την Premiership της Σκωτίας, μια για το Λιγκ Καπ και μια για το Europa League).

Το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) η Νταντί Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε των “καθολικών” (2-1) για πρώτη φορά από το 2014. Αμέσως πετά το σφύριγμα της λήξης, ο 48χρονος Γάλλος προπονητής δέχθηκε την οργή των οπαδών..

Πηγαίνοντας προς τ’ αποδυτήρια και περνώντας κάτω από την εξέδρα των φιλοξενούμενων, ο Νανσί δέχθηκε σωρεία αντικειμένων από φίλους της Σέλτικ, που τα έβαλαν μαζί του!

Τα αποτελέσματα του συλλόγου το τελευταίο 10ήμερο:

07/12: Σέλτικ – Χαρτς 1-2

11/12 Σέλτικ – Ρόμα 0-3

14/12 Σεντ Μίρεν – Σέλτικ 3-1

17/12 Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ 2-1

