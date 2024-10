Σέλτικς: Οι τρομερές λεπτομέρειες στα δαχτυλίδια των πρωταθλητών του NBA

Οι Σέλτικς πήραν τα δαχτυλίδια τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA της σεζόν 2023/24.

Τα δαχτυλίδια για την του 18ου πρωταθλήματος της ιστορίας των Σέλτικς είναι άκρως εντυπωσιακά και πανάκριβα!

Κάθε δαχτυλίδι υπολογίζεται ότι κοστίζει 40.000 (!) δολάρια, πράγμα… φυσιολογικό, αν δει κανείς τι έχει πάνω, με τον καλλιτέχνη να βάζει στο δαχτυλίδι όλη την ιστορία της ομάδας της Βοστώνης.

We got some really BIG rings 💎 pic.twitter.com/yNAMLpHOQv