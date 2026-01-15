«Σενάριο» με Ρεάλ Μαδρίτης και Γιούργκεν Κλοπ για το καλοκαίρι, για το προπονητικό come back του Γερμανού τεχνικού

Αθλητικά

Η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης -με τον Αρμπελόα να αναλαμβάνει θέση προσωρινού προπονητή- έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Η “ηλεκτρική θέση” στους “μερένγκες” αυτή τη στιγμή ψάχνει τεχνικό για να φέρει την ηρεμία στην ομάδα και ήδη τα πρώτα “σενάρια” έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ένα όνομα που ήδη ακούγεται “δυνατά”.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 από την Λίβερπουλ και δέχτηκε να αναλάβει το ρόλο του Παγκόσμιου Επικεφαλής ποδοσφαίρου στην Red Bull. Σύμφωνα όμως με δημοσίευα, η Ρεάλ Μαδρίτης ίσως να είναι αυτή που μπορεί να δελεάσει τον Γερμανό προπονητή.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Γιούργκεν Κλοπ σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην προπονητική, στην περίπτωση που του γίνει μία πολύ ιντριγκαδόρικη πρόταση από τους “μερένγκες” στο φινάλε της σεζόν.

“Ο Γιούργκεν Κλοπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής ως πρώτος προπονητής αν η Ρεάλ του κάνει συγκεκριμένη πρόταση το καλοκαίρι, όπως έχει αποκαλυφθεί. Η Ρεάλ τον γοήτευε πάντα.

Είναι χαρούμενος στην Red Bull και έχει ισχυρή σύνδεση με το πρότζεκτ της Real Bull αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρότζεκτς για τα οποία θα επέστρεφε στους πάγκους: αυτό της Ρεάλ και αυτό της εθνικής Γερμανίας.

Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τους Κλοπ και Ρεάλ ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού”, ανέφερε ο έγκυρος ρεπόρτερ.

