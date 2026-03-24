Σενεγάλη: Από τη στρατιωτική βάση στα λιοντάρια το τρόπαιο του Copa Africa

Η Εθνική Σενεγάλης συνεχίζει να κεντρίζει τα βλέμματα μετά την απόφαση να χάσουν στα χαρτιά το Copa Africa. Ο Παπέ Τιαό, πρώτα πήγε το τρόπαιο σε στρατιωτική βάση και μετά στα… λιοντάρια.

Η παρουσία του τροπαίου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής δίπλα στο λιοντάρι ερμηνεύεται ως μία ξεκάθαρη συμβολική κίνηση στη Σενεγάλη, που συνδέει την ομάδα με την ταυτότητα και τη δύναμή της.

Η Εθνική Σενεγάλης είναι γνωστή και ως «Λιοντάρια της Τερανγκά» και η εικόνα δίπλα στο λιοντάρι μαζί με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Παπέ Τιαό, αποτελεί μία δυνατή δήλωση για όσους αμφισβητούν τη δίκαιη κατάκτηση του τροπαίου.

Ο προπονητής της Σενεγάλης πριν μεταφέρει το τρόπαιο δίπλα στο λιοντάρι το είχε πάει σε στρατιωτική βάση για να το κρατήσει εντός της χώρας, μετά την απίθανη απόφαση της CAF.

Senegal coach has moved the AFCON trophy into the lions' den to keep it completely safe from Morocco.

From soldiers toanimals! Senegal are vry wild about the trophy.



Να θυμίσουμε ότι η CAF αποφάσισε η Σενεγάλη να χάσει στα χαρτιά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Μαρόκο να είναι η ομάδα που το πήρε, αλλά με τους νικητές του τελικού να έχουν πάει στο CAS για να ανατρέψουν την υπόθεση.