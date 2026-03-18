Σενεγάλη για την απόφαση αφαίρεσης του Copa Africa: «Η CAF είναι διεφθαρμένη, δεν επιστρέφουμε το κύπελλο»

Η Σενεγάλη περνάει στην αντεπίθεση, μετά την σοκαριστική απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), να της αφαιρέσει την κατάκτηση του Copa Africa του 2025, δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο, με νίκη 3-0 στα χαρτιά.

Έχοντας ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων και προαναγγέλλοντας προσφυγή στο CAS, η Σενεγάλη καλεί την CAF να “παγώσει κάθε διαδικασία απονομής του τροπαίου”. Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Αμντουλαγέ Σο, το… προχώρησε ακόμη περισσότερο στις δηλώσεις του στην εφημερίδα “Le Soleil”, τονίζοντας πως το τρόπαιο δεν θα φύγει ποτέ από την χώρα.

“Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) είναι διεφθαρμένη και οι αντιδράσεις παγκοσμίως μετά από αυτή την απόφαση επιβεβαιώνουν τη γενική αγανάκτηση. Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα”.

Η επίσημη ανακοίνωση της CAF μετά την απόφαση σοκ για το Copa Africa:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε σήμερα ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον Τελικό του TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Μαρόκο 2025, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3-0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Σε σχέση με την έφεση της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

– Η έφεση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) κρίνεται παραδεκτή ως προς τη μορφή και γίνεται δεκτή.

– Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

– Η Επιτροπή Εφέσεων διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

– Η ένσταση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) γίνεται δεκτή.

– Διαπιστώνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

– Σε εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον αγώνα, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3–0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ή αιτήσεις για περαιτέρω μέτρα απορρίπτονται».