Σενεγάλη – Μαρόκο 1-0 (παρ.): Στην κορυφή της Αφρικής οι Σενεγαλέζοι μετά από έναν επεισοδιακό τελικό

Η Σενεγάλη σε έναν επεισοδιακό τελικό κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 1-0 στην παράταση χάρη στο γκολ του Γκέιγ και στην απόκρουση του Μεντί στο πέναλτι που εκτέλεσε το Μαρόκο στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα να γίνεται η νέα κάτοχος του Copa Africa.

Ο τελικός του Copa Africa σημαδεύτηκε από ένα πρωτοφανές περιστατικό, με τους παίκτες της Σενεγάλης να αποχωρούν από το γήπεδο μετά από πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR στο Μαρόκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανέ τους κάλεσε να επιστρέψουν, ο Μεντί έπιασε το πέναλτι και ο Γκέιγ στην παράταση με γκολάρα χάρισε το τρόπαιο του Copa Africa στην ομάδα του, με τους παίκτες να το πανηγυρίζουν έξαλλα.

Ο Ελ Κααμπί ήταν βασικός για το Μαρόκο και θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ που θα έδινε τη νίκη στην ομάδα του, όμως σε μία φάση που έχει συνηθίσει τους φίλους του Ολυμπιακού να σκοράρει δεν κατάφερε να βρει εστία και το σκορ έμεινε ισόπαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πέναλτι που κέρδισε το Μαρόκο, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Μπραχίμ Ντίας και δημιούργησε όλον τον πανικό στο παιχνίδι, ήταν απογοητευτικό, καθώς ο Μαροκινός αποφάσισε να το κάνει α λα πανένκα, με τον Μεντί να το καταλαβαίνει και να μπλοκάρει την μπάλα όρθιος.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση με τους Σενεγαλέζους να έχουν την ψυχολογία υπέρ τους και τον Γκέιγ με γκολ ποίημα να χαρίζει τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου στη χώρα του.

Οι παίκτες της Σενεγάλης με μπροστάρη τον Μανέ που σήκλωσε το τρόπαιο του Copa Africa πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση, μετά από ένα παιχνίδι γεμάτο εντάσεις, αποχωρήσεις και μεγάλες μάχες ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Σενεγάλη κατέκτησε το θεσμό. Η πρώτη ήταν το 2022. Η φουρνιά ποδοσφαιριστών με ηγέτη τον Μανέ έχει αποδείξει ότι έχει αυτό που χρειάζεται για να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διοργάνωση, ειδικά κόντρα σε μία ομάδα με την ποιότητα του Μαρόκο