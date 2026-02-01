Σερέλης: Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, δεν έχει κριθεί τίποτα

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έδωσε το “παρών” στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη Betsson, καθώς αποβλήθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Χρήστο Σερέλη να εκπροσωπεί τους πράσινους.

Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν εξήγησε πως η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη Betsson ήταν προϊόν έλλειψης συγκέντρωσης, ενώ τόνισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα για τους πράσινους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πριν από το παιχνίδι να πω κι εγώ κάποια πράγματα με τη σειρά μου. Είναι μια μαύρη εβδομάδα για την Ελλάδα με τα τραγικά συμβάντα που είχαμε. Για μια ακόμα φορά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, όχι μόνο του αθλητικού χώρου, αλλά και του εργοστασίου που ήταν στο μεροκάματο και χάθηκαν.

Επίσης είναι μια μαύρη επέτειος για τον Άρη. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει εμείς οι παράγοντες του αθλητισμού να μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν τις ομάδες τους, να πονάνε για αυτές, αλλά σε καμία περίπτωση να μην προβαίνουν σε καμία εγκληματική πράξη.

Για το παιχνίδι το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο πρώτο μέρος, παρότι ήμασταν ισόπαλοι, θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το ματς. Στο δεύτερο μέρος δεν ήμασταν καθόλου καλοί, δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι, δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Το ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι φαίνεται και από τις 16 χαμένες βολές. 22/38 είναι ένα νούμερο πολύ κακό για την ποιότητα τη δική μας.

Επιτρέψαμε στον Άρη να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι και να γίνει το παιχνίδι ντέρμπι κατοχή-κατοχή. Δυστυχώς πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, γιατί έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Προφανώς δεν έχει κριθεί τίποτα, αλλά πρέπει σίγουρα να παίξουμε πολύ καλύτερα στα επόμενα ματς. Καλή συνέχεια στον Άρη”, δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης.