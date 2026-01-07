Serie A: Η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Πάρμα και συνέχισε ακάθεκτη προς τον τίτλο

Η Ίντερ έκανε το χρέος της και στην έδρα της Πάρμα, αφού πήρε την πολύτιμη νίκη με 2-0 και ξέφυγε προσωρινά στο -4 από τη συμπολίτισσα Μίλαν, μια αγωνιστική πριν υποδεχθεί την Νάπολι στο “Τζουζέπε Μεάτσα”.
Στην αυλαία του πρώτου γύρου της Serie A, η Ιντερ πέρασε από το “Ενιο Ταρντίνι” και πήρε τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα στην Ιταλία. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2026) η Μίλαν κόντρα στη Τζένοα, η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν πρόκειται να πέσει από το ρετιρέ, ούτε πρόκειται να ισοβαθμίσει με κάποια άλλη.
Η Ίντερ είχε δοκάρι στο 14′ με τον Μπίσεκ, ενώ στο 29′ η Πάρμα “απάντησε” με τον ίδιο τρόπο, με τον Οντρέικα. Οι “νερατζούρι” είχαν νέο δοκάρι στο 32’ με τον Εσπόζιτο, πριν ανοίξουν τελικά το σκορ (42’) με τον Ντιμάρκο.
Στο 90+4’ ο Μπονί (που μπήκε στο 84′) σκόραρε για τους φιλοξενούμενους αλλά το γκολ του ακυρώθηκε. Στην επόμενη όμως φάση, ο Τουράμ έφυγε στην κόντρα κι έκανε το 0-2.
Αποτελέσματα και σκόρερ της 19ης αγωνιστικής
Πίζα – Κόμο 0-3
(68′ Περόνε, 76′ 90+6′ πεν. Δουβίκας)
Λέτσε – Ρόμα 0-2
(14′ Φέργκιουσον, 71′ Ντόβμπικ)
Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3
(16′ αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62′ Μιρέτι, 63′ Ντέιβιντ)
Μπολόνια – Αταλάντα 0-2
(37′ 60′ Κρστόβιτς)
Νάπολι – Βερόνα 2-2
(54′ ΜακΤόμινεϊ, 82′ Ντι Λορέντσο / 16′ Φρέζε, 27′ πεν. Όρμπαν)
Λάτσιο – Φιορεντίνα 2-2
(52′ Κατάλντι, 90+5′ Πέδρο / 56′ Γκόζενς, 89′ πεν. Γκούντμουντσον)
Πάρμα – Ίντερ 0-2
(42′ Ντιμάρκο, 90+4′ Μπονί)
Τορίνο – Ουντινέζε 1-2
(87′ Κασαντέι / 50′ Τζανιόλο, 82′ Εκέλενκαμπ)
08/01 19:30 Κρεμονέζε – Κάλιαρι
08/01 21:45 Μίλαν – Τζένοα