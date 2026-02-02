Σέρτζιο Ματαρέλα ενόψει Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: «Να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή εκεχειρία»

Τέσσερις μέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα, ο Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή εκεχειρία.

Στην 145η σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο αθλητισμός αποτελεί ειρηνική συνάντηση» και ότι «είναι το αντίθετο από τον κόσμο που υπερισχύουν φραγμοί και έλλειψη επικοινωνίας».

«Ο αθλητισμός αντιτάσσεται στη βία η οποία -από όποιον και αν ασκείται- παράγει νέα βία, καταπατά την εθνική αξιοπρέπεια, καταπιέζει τους λαούς και επιφέρει οπισθοχώρηση της ποιότητας ζωής.

Ζητάμε με επίμονη αποφασιστικότητα, να γίνει παντού σεβαστή η Ολυμπιακή Εκεχειρία… Ζητάμε η εκεχειρία του αθλητισμού να κάνει τα όπλα να σιγήσουν», πρόσθεσε ο Ιταλός πρόεδρος.