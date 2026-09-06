Σερβέτ: «Αλλάξαμε τους όρους και κάναμε νέα πρόταση στην ΑΕΚ για τον Ντέρεκ Κουτέσα»

Η Σερβέτ προσπαθεί να πάρει τον Ντέρεκ Κουτέσα από την ΑΕΚ, αλλά η μετεγγραφή φάνηκε να “χαλάει”, με τους Ελβετούς να δηλώνουν τώρα ότι έχουν καταθέσει και νέα πρόταση στην Ένωση.

Ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ, Τζον Γουίλιαμς μίλησε στο ελβετικό τηλεοπτικό κανάλι Blue Sport για την υπόθεση του Ντέρεκ Κουτέσα και έκανε λόγο για ένα μικρό πρόβλημα με τις εξετάσεις του εξτρέμ της ΑΕΚ, που έφερε αλλαγή στους όρους της συμφωνίας των δύο πλευρών. Ο ίδιος υποστήριξε πάντως ότι υπάρχει νέο deal με τον παίκτη και απομένει το “ok” της Ένωσης για να προχωρήσει ξανά η μετεγγραφή.

Πιο συγκεκριμένα, Γουίλιαμς ανέφερε τα εξής: «Προέκυψε ένα μικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων. Τροποποιήσαμε τους όρους της διαπραγμάτευσης, επειδή η κατάσταση δεν ανταποκρινόταν σε όσα είχαν συμφωνηθεί με την ΑΕΚ. Πλέον έχουμε συμφωνήσει με τον παίκτη και περιμένουμε την απάντηση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να επιμένει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι τώρα, γιατί αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας που είχαμε διαπραγματευτεί».