Αθλητικά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που δεν έχει δεχθεί γκολ στη φετινή Premier League

Ο Έλληνας τερματοφύλακας γράφει ιστορία στην Αγγλία από τις πρώτες κιόλας μέρες του στη Χαλ
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης κόντρα στην Άστον Βίλα/ REUTERS/Ian Hodgson
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και στα τρία ματς που έχει παίξει με την Χαλ και μετά το γκολ που δέχθηκε ο Ράγια στο Άρσεναλ – Τσέλσι είναι ο μοναδικός με 3 clean sheet φέτος στην Premier League.

Το γκολ του Μόργκαν Ρότζερς στον Ράγια έκανε αυτόματα τον Κωνσταντή Τζολάκη τον μοναδικό τερματοφύλακα στη φετινή Premier League που έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του, με τη Χαλ να έχει μαζέψει 7 βαθμούς χάρη στις επιδόσεις του πρώην ερυθρόλευκου κίπερ.

Οι απίθανες εμφανίσεις του Τζολάκη στην Premier League τον έχουν τοποθετήσει στους υποψήφιους για τον παίκτη του μήνα (Αυγούστου), ενώ ισοφάρισε και ένα ρεκόρ των Λεσλ και Ίλιτς, οι οποίοι ήταν οι μόνοι τερματοφύλακες νεοφώτιστης ομάδας με τρία clean sheet.

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Αθλητικά
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