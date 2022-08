Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσφεραν σκορ και θέαμα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Σερβία στο Βελιγράδι, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.

Τα δύο αδέλφια Αντετοκούνμπο χάρισαν μερικές φάσεις highlight, με εντυπωσιακά καρφώματα βγαλμένα από το ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδάφισε τρεις φορές την μπασκέτα των Σέρβων, ενώ συνεργάστηκε άψογα και με τον αδελφό του για να τελειώσει υποδειγματικά τη φάση.

The Antetokounbros are putting on a show! 😱#FIBAWC | #WinForHellas x @HellenicBF 🇬🇷



📺 https://t.co/4Q4fptW8Tc pic.twitter.com/y2SEtRY8sz