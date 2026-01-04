Σεβίλλη – Λεβάντε 0-3: Εντός έδρας διασυρμός από την ουραγό για την ομάδα του Αλμέιδα

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με ήττα για τη Σεβίλλη και μάλιστα βαριά ήττα με 3-0 από τη Λεβάντε στην Ανδαλουσία για την 18η αγωνιστική της La Liga.

Ο Λοσάντα έβαλε μπροστά στο σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους τη Λεβάντε. Ο Εσπί στο 77′ «καθάρισε» τη Σεβίλλη και ο Άλβαρες στο 94′ έκανε το γήπεδο να ξεσπάσει κατά της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος ήταν βασικός.

Η Σεβίλλη έχασε και πέναλτι στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου. Η ομάδα του Αλμέιδα έμεινε στην 11η θέση της La Liga με 20 βαθμούς και είναι στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Λεβάντε με τη νίκη που έκανε ξεπέρασε την Οβιέδο και ανέβηκε στην 19η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος.