Το Europa League βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του. Απόψε το βράδυ θα βγει το πρώτο «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, με τις Σεβίλλη και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δίνουν… μάχη για να το κάνουν δικό τους.

Το πρώτο «εισιτήριο» για τον τελικό του Europa League διεκδικούν Σεβίλλη και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον ημιτελικό που θα γίνει στο Ράιν Ένερτζι Στάντιον της Κολωνία (22:00, NewsIt.gr, COSMOTE SPORT 1)

Η Σεβίλλη έχει κατακτήσει 5 φορές τη διοργάνωση, όντας ο πολυνίκης του θεσμού ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει διακαώς την κατάκτηση του τίτλου για να φέρει χαρά στον κόσμο, μετά από μία χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα.

Οι Ισπανοί έχουν να χάσουν 19 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει Ίντερ ή Σαχτάρ και πάλι στην Κολονία στις 21 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πέρασε στα ημιτελικά επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Κοπεγχάγης, ενώ η Σεβίλλη με το ίδιο σκορ απέναντι στη Γουλβς που είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στη φάση των «8».

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Γερμανός Φέλιξ Μπριχ.

