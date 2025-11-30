Αθλητικά

Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Νίκη για τους φιλοξενούμενους σε ένα επεισοδιακό με 20λεπτή διακοπή ντέρμπι

Για ρίψη αντικειμένων διεκόπη προσωρινά το παιχνίδι στο 87'
Ρεάλ Μπέτις
Πάικτες της Ρεάλ Μπέτις πανηγυρίζουν/ EPA

Η Ρεάλ Μπέτις πήρε μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας κόντρα στη Σεβίλλη των Βλαχοδήμου και Αλμέιδα. Οι Φορνάλς και Αλτιμίρα έγραψαν το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Φορνάλς άνοιξε το σκορ στο 54′ για τη Ρεάλ Μπέτις και ο Αλτιμίρα στο 68′ βρήκε και δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους και «καθάρισε» το τρίποντο. Ο Ρομέρο στο 84′ είδε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τη Σεβίλλη με 10 παίκτες μέχρι το φινάλε.

Οι φίλοι της Σεβίλλης δεν το πήραν καλά και λίγο αργότερα πέταξαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο με τον διαιτητή να διακόπτει την αναμέτρηση. Τα μπουκάλια προς τον τερματοφύλακα της Μπέτις έπεσαν βροχή και ανάγκασαν το διαιτητή να διακόψει.

 

Μετά από 20 λεπτά το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά για να ολοκληρωθεί και τη Μπέτις να παίρνει τη νίκη με 2-0. Πλέον, βρίσκονται στην 5η θέση με 24 βαθμούς και η Σεβίλλη είναι 13η με 16 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo