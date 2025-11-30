Σεβίλλη – Μπέτις 0-2: Νίκη για τους φιλοξενούμενους σε ένα επεισοδιακό με 20λεπτή διακοπή ντέρμπι

Η Ρεάλ Μπέτις πήρε μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας κόντρα στη Σεβίλλη των Βλαχοδήμου και Αλμέιδα. Οι Φορνάλς και Αλτιμίρα έγραψαν το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Φορνάλς άνοιξε το σκορ στο 54′ για τη Ρεάλ Μπέτις και ο Αλτιμίρα στο 68′ βρήκε και δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους και «καθάρισε» το τρίποντο. Ο Ρομέρο στο 84′ είδε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τη Σεβίλλη με 10 παίκτες μέχρι το φινάλε.

Οι φίλοι της Σεβίλλης δεν το πήραν καλά και λίγο αργότερα πέταξαν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο με τον διαιτητή να διακόπτει την αναμέτρηση. Τα μπουκάλια προς τον τερματοφύλακα της Μπέτις έπεσαν βροχή και ανάγκασαν το διαιτητή να διακόψει.

pic.twitter.com/8AtQIwMAXM — Lüpen Sports (@Lupen_Sports) November 30, 2025

Μετά από 20 λεπτά το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά για να ολοκληρωθεί και τη Μπέτις να παίρνει τη νίκη με 2-0. Πλέον, βρίσκονται στην 5η θέση με 24 βαθμούς και η Σεβίλλη είναι 13η με 16 βαθμούς.