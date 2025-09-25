Σφιντέρσκι και Ζαρουρί τα γκολ του Παναθηναϊκού στο 1-3 με τη Γιούνγκ Μπόις, στο πρώτο 25λεπτο του αγώνα στην Ελβετία

Με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βάλει τρία γκολ στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, με τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Ζαρουρί να σκοράρουν την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Έχοντας χάσει πρώτα δυο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έστειλε τελικά την μπάλα στα δίχτυα της Γιούνγκ Μπόις στο 10′. Ο Ζαρουρί έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Τετέ έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Πολωνό επιθετικό να βρίσκει την μπάλα με το “μυτάκι” -πριν ο αμυντικός που ήταν από πίσω του, να διώξει με το κεφάλι- και να τη στέλνει στη δεξιά γωνία της εστίας του Κέλερ για το 0-1 του Παναθηναϊκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με.. φόρα και ο Ζαρουρί πήρε το “όπλο” του και -με δυο γκολ- έκανε το 0-3 για τον Παναθηναϊκό στην Ελβετία.

Από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ στο 13′, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί και εκείνος με δεξί συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέλερ και στα δίχτυα.

Λίγο μετά (19′) ο Μπακασέτας δοκίμασε το φαρμακερό αριστερό πόδι του εκτός περιοχής και ο Κέλερ απέκρουσε ασταθώς, με τον Ζαρουρί να παίρνει το ριμπάουντ και με πλασέ στην κίνηση από πλάγια θέση να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ελβετοί πάντως έφτασαν στη μείωση του σκορ στο 25′, μετά από αδράνεια τηε άμυνας των πρασίνων -και του Σάντσες- και γκολ του Ζάνκο.

Να αναφέρουμε ότι στο 15′ η Γιούνγκ Μπόις σκόραρε, αλλά τόσο ο επόπτης, όσο και το VAR το ακύρωσαν για οφσάιντ.