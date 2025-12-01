Σιμεόνε: «Δε θα πάρω σύνταξη στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θέλω να προπονήσω την Ίντερ»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε βρίσκεται 12 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης και όπως τόνισε χρωστάει τα πάντα στο σύλλογο, όμως δεν σκέφτεται να ολοκληρώσει εκεί την προπονητική του καριέρα.

Στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έχει κατακτήσει δύο φορές τη La Liga, δύο Europa League και έχει βρεθεί δύο φορές στον τελικό του Champions League. Ο Αργεντινός όμως, έχει αρχίσει να σκέφτεται την αποχώρηση από τους Μαδριλένους, με την ιδέα της Ίντερ να του αρέσει πολύ.

«Δε θα μείνω για να πάρω σύνταξη στην Ατλέτικο. Χρωστώ στην ομάδα αυτή τα πάντα, αλλά κάποια στιγμή θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πραγματικά, θα ήθελα στο μέλλον ν’ αναλάβω την Ίντερ. Έχω πολλούς φίλους στο Μιλάνο και θα ήθελα να δουλέψω στην Ιταλία», ανέφερε ο Τσόλο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός προπονητής έχει αγωνιστεί στην Ίντερ τη διετία 1997-99 και όπως φαίνεται έχει ωραίες αναμνήσεις από το Μιλάνο.