Σκαλόνι για Μέσι: «Ρωτήστε εκείνον αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι, όπως είναι λογικό, είναι ο παίκτης που έχουν κυκλώσει όλοι οι θαυμαστές του ποδοσφαίρου να παρακολουθήσουν με την Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, όμως ο Λιονέλ Σκαλόνι με δηλώσεις του προκάλεσε έντονη ανησυχία για την παρουσία του θρύλου της χώρας στη διοργάνωση.

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής αναφέρθηκε στην παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην 26άδα της αλμπισελέστε στο Μουντιάλ και τόνισε ότι αυτό είναι στο χέρι του 38χρονου ποδοσφαιριστή. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι θα είναι εκεί», δήλωσε ο Λιονέλ Σκαλόνι.

Τα λόγια του Αργεντινού προπονητή

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά περισσότερο τον ίδιο. Από την πλευρά μου, ξέρετε ήδη πού βρίσκομαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να βεβαιωθώ ότι θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι, για χάρη του ποδοσφαίρου, πρέπει να είναι εκεί. Δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει.

Εξαρτάται από αυτόν, από την ψυχική του κατάσταση, από τη φυσική του κατάσταση. Είναι δύσκολο επειδή δεν είναι μόνο οι Αργεντινοί που θέλουν να τον δουν, όλοι θέλουν να τον δουν. Θέλω να είναι εκεί. Είναι δική του απόφαση.

Έχει κερδίσει το δικαίωμα να πάρει αυτή την απόφαση με ηρεμία. Δεν βιαζόμαστε. Ξέρουμε πως ό,τι αποφασίσει θα είναι καλύτερο για την ομάδα και για αυτόν. Ελπίζουμε ότι θα είναι εκεί».